Calcio: E.League, grazie a gol Gatti Lottomatica paga Vlahovic ‘Marcatore Plus’

Maggio 12, 2023

Roma, 12 mag. (Adnkronos) – Il gol del pareggio di Federico Gatti in pieno recupero ha fatto felice milioni di tifosi della Juventus, ormai arresi alla sconfitta nella gara di andata della semifinale di Europa League contro il Siviglia, e anche chi – tramite i bookmakers Goldbet e Better – aveva giocato l’opzione “Marcatore Plus” scegliendo Dusan Vlahovic come bomber di serata. Infatti, secondo il referto ufficiale Uefa è stato Federico Gatti, al minuto 61, a sostituire il centravanti serbo, con il difensore bianconero poi autore del definitivo 1-1: una rete che rende vincente la scommessa “Marcatore Plus”, che paga anche il gol del sostituto del giocatore prescelto nel pre-match.