Calcio: Eca, nel board Friedkin, Antonello e co-fondatore 777

Roma, 7 set. (Adnkronos) – In seguito all’assemblea elettiva dell’Eca, che si è tenuta a Berlino, è stato confermato nel board l’ad dell’Inter, Alessandro Antonello, mentre tra le novità c’è l’ingresso di Dan Friedkin nel comitato esecutivo, l’organo più ristretto di 7 membri scelto dall’Eca stessa, e quella del co-fondatore di 777 Partners, proprietaria del Genoa, che entra però in rappresentanza della Subdivision 2 per lo Standard Liegi, per il quadriennio 2023/2027. C’è inoltre Michele Centenaro, General Secretary of the European Club Association come membro indipendente. Confermato come presidente Nasser Al-Khelaifi, numero uno del Psg e confermata l’estromissione dell’Union Saint-Gilloise, allontanato dall’associazione perché aveva aderito a un altro organo di rappresentanza di club “medio-piccoli”, l’Unione dei Club Europei (Uec).