Calcio: effetto Ibra sul Milan, in quota impresa in Champions e quattro vittorie di fila in Serie A

Dicembre 12, 2023

Roma, 12 dic. – (Adnkronos) – E’ di nuovo effetto Ibrahimovic nelle quote dei bookmaker, in fibrillazione dopo il ritorno in rossonero dello svedese. La società e i tifosi si aggrappano all’ex centravanti – che rientra in qualità di consulente – per dare una svolta alla stagione. Primo passo la Champions League, con gli ottavi appesi a un lumicino: la qualificazione dei rossoneri, trascinati dal carisma di “Ibracadabra”, pagherebbe 13 volte la posta su Planetwin365 e sovvertirebbe un pronostico sulla carta già scritto. Più semplice la ripresa in un campionato finora al di sotto delle attese: i betting analyst si aspettano che l’impatto di Ibrahimovic sia immediato e l’en plein di vittorie ultime quattro giornate del girone di andata (contro Monza, Salernitana, Sassuolo ed Empoli) vale 4,50 volte la posta su Snai. Un percorso che potrebbero rilanciare i rossoneri anche in ottica scudetto, ora salito a quota 15. Occhi puntati pure sulla Coppa Italia, che manca in bacheca dal 2003: il Milan farà il suo esordio agli ottavi contro il Cagliari, e il trionfo finale si attesta a 7,00 su William Hill. La presenza di Ibrahimovic potrebbe risollevare non solo le sorti del Milan, ma anche quelle di Stefano Pioli: in quota spunta infatti la quota sulla sua conferma nella prossima stagione, uno scenario a 5,50.