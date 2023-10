Calcio: Elkann, ‘contiamo su Allegri per continuare a vincere, nostro impegno c’è e ci sarà’

Ottobre 9, 2023

Torino, 9 ott. – (Adnkronos) – “È molto emozionante essere qui oggi con tutti voi. Sono 83 trofei di cui 82 con la mia famiglia. Oggi è un momento importante con l’inaugurazione di questa stupenda stanza che ha un grande passato però ha anche un grande presente e un grande futuro. Il nostro Mister ha contribuito a riempire questa stanza e contiamo su di lui perché continui a farlo”. Così John Elkann al JMuseum in occasione dell’inaugurazione della nuova sala trofei del club bianconero. “La Juventus ha sempre sentito un forte senso di responsabilità e questo senso di responsabilità noi come famiglia lo abbiamo da 100 anni -prosegue Elkann-. Il nostro impegno c’è stato, c’è e ci sarà”. “Mi fa piacere ricordare che sabato non solo abbiamo vinto il derby ma c’è anche stato un grande entusiasmo nel nostro stadio dove le bandiere e tamburi e la voglia di festeggiare c’è stata e questo non avveniva dal 2019. Questo è un importante momento e sono contento di poterlo condividere e adesso prepariamoci per il futuro”, conclude il numero uno di Exor.