Calcio: Empoli ko 2-1 con i primi gol in A di Cuni e Ibrahimovic e il Frosinone torna alla vittoria

Novembre 6, 2023

Frosinone, 6 nov. – (Adnkronos) – Dopo due sconfitte contro Bologna e Cagliari il Frosinone torna alla vittoria, superando l’Empoli per 2-1 tra le mura amiche dello ‘Stirpe’. A decidere la partita i gol di Cuni al 58′ con un colpo di tacco e del 17enne Ibrahimovic al 74′, entrambi al primo centro in Serie A. Non basta agli ospiti il gol di Caputo all’86’. I ciociari salgono in classifica all’undicesimo posto con 15 punti, mentre i toscani restano penultimi a quota 7.

Partono forte gli azzurri e al 2′ Cancellieri è subito pericoloso. L’ex Lazio si aggiusta la palla sul sinistro e da fuori calcia forte in porta: la palla scheggia la traversa. All’8′ ancora toscani vicini al gol: cross teso dalla sinistra di Cancellieri per Gyasi che è tutto solo davanti alla porta, dimenticato dalla difesa ciociara. L’attaccante dell’Empoli però si coordina malissimo e liscia svirgola il pallone. Al 13′ grandissima azione personale di Cancellieri, che a sinistra salta secco Barrenechea con un doppio passo, poi si accentra e avrebbe lo spazio per concludere in porta con il destro, ma non si fida del suo piede debole e finisce per tentennare, perdendo palla. Al quarto d’ora ancora ospiti in attacco: Gyasi parte da destra, si accentra in area, sterzata a superare Okoli e sinistro in porta cercando la precisione, sul secondo palo.

Decisivo l’intervento in scivolata di Monterisi a fermare il pallone. Al 20′ gol annullato ai padroni di casa. Errore in difesa degli ospiti, con Berisha che tocca il pallone a Bereszynski accanto a lui, nonostante il Frosinone sia in pressione. Palla rubata e ceduta a Cuni che insacca, ma la revisione al Var evidenzia un fuorigioco e annulla. Poco dopo la mezz’ora show di Soulè, che semina il panico ogni volta che parte in dribbling. Con la tendenza, però, a lasciarsi cadere un po’ troppo facilmente. Alla prima, l’arbitro lo avvisa. Poco dopo, nuovo dribbling in area e caduta dopo un contrasto con Gyasi: Manganiello lascia correre.

Nella ripresa cambia la partita con il Frosinone che diventa padrone del campo e già al 12′ centra il palo: la squadra di Di Francesco fa girare benissimo il pallone attorno all’area dell’Empoli, che non riesce a uscire. Alla fine palla a Mazzitelli e tiro che si stampa sul montante. Un minuto e il Frosinone sblocca la partita: dagli sviluppi di un corner, Ibrahimovic mette palla morbida in mezzo e Cuni, di tacco, gira in porta e batte Berisha. Al 21′ uovo tentativo da fuori di Mazzitelli, stavolta con una conclusione morbida a scavalcare il portiere. Palla fermata dall’incrocio dei pali. Il secondo legno per lui nel giro di pochi minuti.

Al 23′ ancora Mazzitelli alla ricerca della soddisfazione personale con un gran tiro da fuori e palla che esce non di molto. Al 29′ arriva il raddoppio con Ibrahimovic a segno con un destro potente sotto la traversa. Al 41′ accorcia le distanze l’Empoli con Caputo, bravo a segnare di testa su cross dalla sinistra. Un minuto dopo ancora Caputo a segno ma gol annullato per fuorigioco dello stesso attaccante empolese. L’ultima emozione la regala Kovalenko che ha l’occasione per pareggiare al 96′ ma non riesce a colpire pulito il pallone e il Frosinone può festeggiare il ritorno alla vittoria.