Calcio: Empoli ko con un gol di Becao, l’Udinese torna a vincere dopo 6 giornate

Marzo 11, 2023

Empoli, 11 mar. – (Adnkronos) – L’Udinese torna a vincere dopo sei giornate grazie al successo per 1-0 in trasferta contro l’Empoli. A decidere la sfida del ‘Castellani’ un colpo di testa di Rodrigo Becao sugli sviluppi di un calcio d’angolo, al 9′ della ripresa. Un successo che mancava dalla trasferta di Marassi dello scorso gennaio e che riporta i bianconeri, settimi con 35 punti come Bologna e Juventus, in corsa per un posto in Conference League. Terza sconfitta consecutiva, invece, per i toscani dopo quelle contro Napoli e Monza: gli uomini di Zanetti restano a quota 28 con ancora un buon margine (+10) sulla zona retrocessione.

Nel primo tempo regna l’equlibrio. Prima c’è Marin, al secondo minuto, che va vicino al palo di Silvestri con un calcio di punizione deviato. Poi Perisan sbaglia l’uscita e Bijol per poco, di testa, non trova il gol del vantaggio. Poi un botta e risposta fra Udogie, che salta benissimo Bandinelli con uno stop orientato e batte il portiere avversario, ma non Parisi in ripiegamento difensivo, che salva sulla riga. Poi Satriano, su azione da fermo, va a staccare di testa impegnando Silvestri, sulla ribattuta Caputo manda a lato.

C’è la sensazione che solo un calcio piazzato possa cambiare le sorti della partita. L’episodio arriva al 9′ del secondo tempo, con Becao che svetta su Luperto e firma il gol dell’1-0. Dieci minuti dopo la reazione dei padroni di casa con Baldanzi, che sfiora il pari con un gran tiro da fuori area. I padroni di casa alzano i giri, tanto che Luperto avrebbe l’occasione per riscattarsi, ma da dentro l’area non riesce a sfruttare la buona sponda di Caputo, mandando alto sopra la traversa. Poi è ancora Silvestri a togliere le castagne dal fuoco, con una risposta di piedi su tiro di Baldanzi. Sipario.