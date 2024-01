Calcio: equilibrio nelle quote della lotta Champions, Fiorentina e Roma in pole

Gennaio 8, 2024

Roma, 8 gen. – (Adnkronos) – Sei squadre in cinque punti. Un gruppo compatto senza una vera favorita, che rende la corsa al quarto posto una lotta equilibrata ed avvincente. Dietro il Milan in lavagna a 1,07, secondo gli esperti di Better e Goldbet, le indiziate principali ad ottenere la qualificazione in Champions League sono Fiorentina e Roma, offerte a 3,50: i viola, nonostante il ko di Sassuolo, hanno conservato la quarta piazza, mentre i giallorossi continuano a convincere i bookie, a fronte di un ottavo posto momentaneo che li vede lontani quattro lunghezze dalla squadra di Italiano. Sale a 4 la quota per Atalanta e Napoli. Solo una vittoria nelle ultime sette uscite per i campioni d’Italia in carica, scivolati al nono posto e in piena crisi di risultati; a quota 30 punti, invece, la Dea è distante solo tre punti dall’obiettivo. Stesso bottino di punti per una Lazio in grande ripresa e proposta a 4,50 dopo tre vittorie consecutive. Si rialza, invece, la quota del Bologna, che nelle ultime due gare ha arrestato la sua corsa perdendo ad Udine e pareggiando in casa con il Genoa: i rossoblù in Champions si giocano ora a 10.