Calcio: Eriksson si dimette da ds del Karlstad Fotboll per motivi di salute

Febbraio 24, 2023

Roma, 24 feb. (Adnkronos) – L’ex tecnico dell’Inghilterra e attuale direttore sportivo del Karlstad Fotboll, club di terza divisione svedese, dallo scorso dicembre, Sven-Goran Eriksson, 75 anni, si è dimesso dalla carica di ds per motivi di salute. “Ho scelto di limitare i miei incarichi pubblici per il momento, a causa di problemi di salute che sono sotto accertamento. Ora mi concentrerò su salute, famiglia e incarichi limitati per Karlstad Fotboll, tra gli altri”, ha detto Eriksson al sito web del Karlstad. “Vi ringrazio per tutto il supporto di amici e contatti calcistici e vi chiedo di rispettare la mia decisione e la mia privacy”.

L’avvocato dello svedese Anders Runebjer ha detto al quotidiano svedese Aftonbladet che né lui, né Eriksson né la sua famiglia avrebbero rivelato dettagli sui problemi di salute. Runebjer ha spiegato: “Ha una malattia, e questo significa che ha poteri limitati per essere lo ‘Svennis’ che tutti siamo abituati a vedere. È così. Ma allo stesso tempo vuole fare il massimo per il calcio, se non ci riesce si annoia”.