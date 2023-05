Calcio: estate azzurra inizia già a maggio, Under 20 gioca il Mondiale, Under 17 pronta per l’Europeo

Maggio 3, 2023

Roma, 3 mag. – (Adnkronos) – La Nazionale Under 20 in Argentina, quella Under 17 in Ungheria. Sarà un mese di maggio a tinte Azzurre, che anticipa un’estate imperdibile: la squadra guidata da Carmine Nunziata è pronta a tuffarsi nell’avventura mondiale, quella di Bernardo Corradi sarà invece in campo per la fase finale dell’Europeo. Saranno questi i primi appuntamenti di una stagione che proseguirà poi con gli impegni della Nazionale A nelle Finals di Nations League in programma nei Paesi Bassi, della Nazionale Under 21 nella fase finale dell’Europeo in Romania e Georgia, della Nazionale Under 19 che si giocherà il titolo europeo a Malta (l’Italia è l’unica nazione a portare alle rispettive finali Under 21, Under 20, Under 19 e Under 17) e della Nazionale femminile che disputerà in Australia e Nuova Zelanda la fase finale del Mondiale. Sia l’Under 20 (che nelle scorse ore ha ricevuto dalla Fifa il calendario ufficiale del torneo, completo anche degli orari di inizio delle partite) che l’Under 17 partiranno alla volta delle rispettive destinazioni nella giornata di lunedì 15 maggio. L’Europeo Under 17, a cui partecipano le 16 migliori nazionali d’Europa (ai quarti le prime due di ciascuno dei quattro gironi) mette in palio anche cinque posti per il Mondiale Under 17, riservati alle quattro semifinaliste e alla vincente di un play off tra le due eliminate nei quarti con il miglior punteggio nella fase a gironi.

La Rai, per le due competizioni giovanili, garantirà una copertura televisiva che inizierà giovedì 18 maggio alle ore 20 con l’esordio dell’Under 17 a Budaors contro i pari età della Spagna. Domenica 21, invece, doppio appuntamento su RaiSport: alle 20 torneranno in campo i ragazzi classe 2006-2007, a Budapest contro la Serbia, mentre alle 23 (ora italiana, in Argentina saranno le 18) a Mendoza sarà il turno dell’Under 20 che debutterà nel Mondiale contro il Brasile, con la possibilità che la gara venga trasmessa su Rai2. Mercoledì 24 maggio, altro doppio appuntamento: alle 17 Slovenia-Italia Under 17 da Telki, alle 20 Italia-Nigeria Under 20 da Mendoza. La terza e ultima gara della fase a gironi degli Azzurrini di Nunziata si giocherà, infine, sabato 27 sempre alle 20 ore italiane contro la Repubblica Dominicana. Agli ottavi di finale del Mondiale accederanno le prime due di ciascuno dei sei gironi più le quattro migliori terze. La finale si giocherà domenica 11 giugno a La Plata.