Calcio: eterno Miura, a 55 anni firma con un club portoghese di seconda divisione

Febbraio 2, 2023

Roma, 2 feb. – (Adnkronos) – A 55 anni, Kazuyoshi Miura torna a giocare in Europa. L’attaccante giapponese ha firmato ed è ufficialmente un nuovo calciatore dell’Oliveirense, club della Seconda Divisione portoghese: arriva in prestito per sei mesi. Da diverse settimane, si era diffusa la notizia del possibile ingaggio di Miura da parte del club portoghese, che ora ha ufficializzato l’arrivo del giapponese: “La leggenda è arrivata”, così l’Oliveirense ha salutato il suo nuovo acquisto, pubblicando alcuni scatti di Miura già in campo con la nuova maglia sui suoi profili social. Il giapponese torna a giocare in Europa ben 24 anni dopo l’ultima esperienza, con la Dinamo di Zagabria nel campionato croato. Miura è il calciatore e il marcatore più anziano del calcio professionistico. È l’unico ad aver giocato almeno un incontro ufficiale in 5 decadi diverse: anni 80’, 90’, 2000, ’10 e ‘20. L’ex giocatore del Genoa era in prestito al Suzuka Point Getters ma sotto contratto con lo Yokohama FC, club controllato dallo stesso gruppo che detiene la maggioranza anche dell’Oliveirense.