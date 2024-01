Calcio: Ettore Viola, ‘alla Roma il problema è un po’ tutto, non Mourinho’**

Gennaio 15, 2024

Roma, 15 gen. (Adnkronos) – “Il problema non è Mourinho, il problema è un po’ tutto, alla Roma. Io non parlerei di Mourinho, parlerei dei giocatori: Lukaku che fine fa a giugno, Abraham che fine ha fatto, Kumbulla che fine ha fatto? Romelu sembra sparito, ma lo posso anche capire perché viene mal servito per il suo tipo di gioco, e fra tre mesi è libero. E dove va? Dov’è Dybala, che dal 16 gennaio può firmare in Arabia Saudita? I problemi sono questi”. Lo dice all’Adnkronos Ettore Viola, già consigliere della Roma ai tempi della presidenza di suo padre Dino. “Spinazzola è libero e va in Arabia Saudita o va da un’altra parte: insomma c’è un attimo di totale confusione all’interno della Roma, la proprietà deve intervenire. Tutti parlano di rinnovi, alla Roma non si parla di rinnovo di nessuno. Anche Huijsen, un bravissimo giocatore arrivato in prestito per 650.000 euro dalla Juve, a giugno se ne va”.

Una situazione, secondo Viola, che “non fa bene all’umore e al gioco della squadra, il problema vero è in tutta questa strana situazione, al momento molto delicata. Alla squadra serve innanzitutto serenità. Poi anche Mourinho che non sa, rimane o va via, non si sa, i giocatori che non sanno se l’allenatore sarà Mourinho il prossimo anno o non sarà più lui, non è facile per nessuno. Immaginarsi che un giocatore debba rischiare una gamba senza prospettive, be’, non è facile per nessuno di loro”. E c’è anche bisogno di un direttore sportivo nuovo: “mi auguro che sia italiano -sottolinea Viola-, perché se fosse un bravissimo direttore sportivo tedesco, norvegese o svedese farebbe fatica a capire la realtà e il mercato di una società italiana”.