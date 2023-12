Calcio: Europa e Conference League, bookmaker puntano sulla sfida tra italiane e inglesi

Dicembre 15, 2023

Roma, 15 dic. – (Adnkronos) – E’ duello Italia-Inghilterra nelle quote per il trionfo in Europa League: Milan, Roma e Atalanta da un lato, Liverpool, Brighton e West Ham dall’altro. Sono i Reds di Klopp i favoriti principali a 3,25 nelle proiezioni di Snai e Newgioco. Segue tra 5,50 e 6,50 l’unica “intrusa”: il Bayer Leverkusen, la sola squadra a concludere a punteggio pieno il girone, con miglior difesa e miglior attacco. La prima italiana è il Milan, proposto a 7,50. I rossoneri, eliminati dalla Champions, dovranno prima superare lo spareggio. Stesso discorso per la Roma, che si è classificata seconda dietro lo Slavia Praga: i giallorossi, sconfitti in finale lo scorso maggio, sono in quota a 15 per la vittoria finale, al pari del West Ham e del Brighton di De Zerbi. Sale a 20 l’ipotesi Atalanta, che non convince del tutto i bookie, nonostante l’ottimo girone disputato e chiuso da imbattuta. La sfida tra Italia e Inghilterra prosegue in Conference League, dove le due indiziate principali ad alzare la coppa sono Aston Villa e Fiorentina, entrambe qualificate direttamente agli ottavi in virtù del primato nel girone. Nelle quote sono leggermente avanti a 3,75 gli inglesi guidati da Emery, mentre la Viola, finalista lo scorso anno, insegue a 5,50.