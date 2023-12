Calcio: Europa League, Atalanta in Polonia con il primato in tasca, in quota equilibrio con il Rakow

Dicembre 13, 2023

Roma, 13 dic. – (Adnkronos) – L’ultima giornata della fase a gironi di Europa League vedrà l’Atalanta impegnata in trasferta contro il Rakow: forti del primato già in tasca, Gian Piero Gasperini dovrebbe dare spazio alle seconde linee. Ecco, quindi, che per i betting analyst di Sisal e Snai c’è equilibrio nel pronostico: anzi, è il segno «1» a prevalere, a 2,50, con il «2» proposto a 2,70; tra 3,40 e 3,50, invece, il pareggio. C’è incertezza nel numero di gol che si segneranno, con l’Over di poco avanti rispetto all’Under, rispettivamente a 1,80 e 1,90, mentre è più ampio il vantaggio del Goal, proposto a 1,62, sul No Goal, a 2,10. Per quanto riguarda il risultato esatto, l’1-1 vale 6,50 volte la posta, mentre l’1-0, lo 0-1 a il 2-1 si attestano tra 9,25 e 9,75. Occhi puntati anche sui marcatori, con Luis Muriel e Ademola Lookman, mattatori contro il Milan, proposti a 3,25.