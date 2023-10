Ottobre 3, 2023

Nyon, 3 ott. – (Adnkronos) – Lo spagnolo Alejandro Hernandez è l’arbitro designato per dirigere Sporting Lisbona-Atalanta, gara valida per la seconda giornata della fase a gironi di Europa League, in programma giovedì 5 ottobre alle 18.45 allo stadio ‘Alvalade’. Il croato Igor Pajac arbitrerà invece Roma-Servette, che si giocherà sempre giovedì ma alle 21 allo stadio Olimpico.