Calcio: Europa League, Juventus favorita con lo Sporting Lisbona

Aprile 12, 2023

Roma, 12 apr. – (Adnkronos) – Dopo aver eliminato Nantes e Friburgo, la Juventus affronta in Europa League lo Sporting Lisbona, avversario sulla carta meno abbordabile rispetto alle due formazioni eliminate nei due turni precedenti, ma comunque superabile se si vuole puntare ad arrivare in fondo. Sarà l’Allianz Stadium il teatro della gara d’andata, che vede gli uomini di Max Allegri favoriti per il successo, offerto a 1,78 su Stanleybet.it e a 1,81 su Scommessemania.it. Inseguono i portoghesi, proposti a 4,20, con il pari più basso a 3,15. Tre delle quattro gare a eliminazione giocate dalla Juventus in questa Europa League sono terminate con l’Under, opzione che nella sfida di giovedì prevale a 1,60, mentre un esito con almeno tre reti vale 2,20 la posta.

Anche il No Goal si è verificato in tre quarti delle sfide tra Nantes e Friburgo, ed è avanti a 1,68 contro il Goal a 2,06. Tra i risultati esatti in pole c’è l’1-0 in favore dei padroni di casa a 5,80, seguito dall’1-1 a 6,40. Davanti è in forte dubbio la presenza di Dusan Vlahovic, due reti nei turni precedenti. Al suo posto dovrebbe figurare nell’undici titolare Arkadiusz Milik, il cui gol vale 3,25 la posta. Una doppietta, invece, è offerta a 14. Per quanto riguarda il passaggio del turno, la Juventus è nettamente avanti a 1,45, mentre lo Sporting vede l’approdo in semifinale a 2,60.