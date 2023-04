Calcio: Europa League, la Juve vola in semifinale, a Lisbona con lo Sporting basta l’1-1

Aprile 20, 2023

Lisbona, 20 apr. – (Adnkronos) – La Juventus difende il successo per 1-0 conquistato all’andata all’Allianza Stadium, impattando per 1-1 all’Alvalade contro lo Sporting Lisbona e conquistando il passaggio alle semifinali di Europa League dove affronteranno il Siviglia. I bianconeri partono bene e al 9′ sono già in vantaggio con Rabiot. I portoghesei reagiscono e trovano il pari con un rigore di Edwards, concesso per fallo di Rabiot su Ugarte. Nella ripresa, la Juve controlla nella prima parte, lo Sporting accelera e prova ad allungare la gara ai supplementari ma nel finale Coates fallisce una clamorosa occasione e i ragazzi di Allegri festeggiano il passaggio del turno.

Nel primo tempo fa tutto Rabiot: al 9′ segna il gol che apre la sfida. Angolo dalla sinistra, batti e ribatti in area, il suo sinistro è potente e preciso e trafigge Adan. Al 20′ è però ingenuo nel fare fallo su Ugarte in area e concedere un calcio di rigore. Dagli 11 metri Edwards non sbaglia e riapre la qualificazione. In avvio di ripresa la Juve attacca con convinzione con lo Sporting che riparte e prova a colpire con gli esterni. Vlahovic sciupa di testa il possibile 1-2.

Con il passare dei minuti però gli ospiti indietreggiano e si arroccano in difesa, gli attaccanti bianconeri vedono pochi palloni, mentre quelli lusitani mettono qualche brivido ma mai la stoccata giusta dalle parti di Szczesny. L’occasionissima capita a Coates all’88’: Edwards si beve la difesa avversaria, serve un assist al bacio per il Capitano che calcia alto sopra la traversa. Due minuti dopo, sbaglia un altro gol clamoroso. La Juve soffre ma di corto muso avanza.