Calcio: Europa League, l’Atalanta vede la vittoria con lo Sturm, in quota lontano colpo degli ospiti

Novembre 8, 2023

Roma, 8 nov. – (Adnkronos) – L’Atalanta ospita lo Sturm Graz e cerca punti decisivi per il passaggio del turno in Europa League. Dopo il pirotecnico pareggio dell’andata, i bookmaker spingono i bergamaschi verso il successo in questa sfida. Su Better e Betflag la vittoria degli uomini di Gasperini si gioca a 1,25 contro il segno 2 lontanissimo in quota, tra 9,65 e 10,50. Nel mezzo, il pareggio paga 6 volte la posta. Entrambe le squadre hanno sempre trovato la via del gol nelle precedenti partite del girone, ma per questa sfida i betting analyst puntano sul segno No Goal, a 1,72, in vantaggio sul Goal a 2. Nonostante all’andata fossero stati assegnati due rigori, uno per parte, è avanti la quota Rigore No a 1,35, contro il Si a 2,75. Nella lavagna dei marcatori è Gianluca Scamacca l’uomo più atteso: una sua rete si gioca a 2; segue a poca distanza Luis Muriel, autore dei due gol nella trasferta austriaca, una cui rete paga 2,20.