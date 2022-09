Settembre 8, 2022

Roma, 8 set. – (Adnkronos) – La Lazio è in vantaggio per 3-0 sul Feyenoord al termine del primo tempo del match valido per la prima giornata del gruppo F di Europa League. Di Luis Alberto al 4′, Felipe Anderson al 15′ e Vecino al 28′ le reti dei padroni di casa.