Ottobre 27, 2022

Roma, 27 ott. – (Adnkronos) – La Lazio sconfigge 2-1 in rimonta il Midtjylland in un match della quinta giornata del gruppo F di Europa League, disputato allo stadio Olimpico di Roma. Al vantaggio dei danesi con Isaksen all’8′ rispondono Milinkovic-Savic al 36′ e Pedro al 58′. Nella classifica del girone i biancocelesti sono primi con 8 punti, 3 in più di Midtjylland, Sturm Graz e Feyenoord. Queste ultime due squadre si sfidano alle 21 in Austria.