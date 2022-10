Ottobre 13, 2022

Roma, 13 ott. – (Adnkronos) – La Lazio è in vantaggio per 1-0 sullo Sturm Graz nel match valido per la 4/a giornata del gruppo F di Europa League, in corso di svolgimento allo stadio Olimpico di Roma. A decidere sin qui la partita il gol di Immobile al 45′ su rigore. Nel recupero espulso Lazzari per doppia ammonizione e biancocelesti in dieci uomini.