Calcio: Europa League, le formazioni di Friburgo-Juve, bianconeri con Vlahovic e Kean in attacco

Marzo 16, 2023

Friburgo, 16 mar. – (Adnkronos) – Sono state annunciate le formazioni ufficiali di Friburgo-Juventus, match di ritorno degli ottavi di finale di Europa League, al via alle 18.45. Allegri sceglie la coppia Kean-Vlahovic in attacco, in difesa c’è Gatti. Szczesny torna tra i pali, Locatelli in regia. Nel Friburgo Grifo parte dalla panchina. Questi gli 11 iniziali:

FRIBURGO (3-4-2-1): Flekken; Sildilia, Gulde, Ginter; Kubler, Eggestein, Hofler, Gunter; Holer, Gregoritsch, Doan. All: Streich.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Kean, Vlahovic. All: Allegri.