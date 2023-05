Calcio: Europa League, le formazioni di Juve-Siviglia, bianconeri con Vlahovic e Di Maria

Maggio 11, 2023

Torino, 11 mag. – (Adnkronos) – Andata delle semifinali di Europa League all’Allianz Stadium tra Juventus e Siviglia con calcio d’inizio alle 21. Allegri conferma il 3-5-1-1, con Vlahovic-Di Maria in attacco e Chiesa che parte dalla panchina. In difesa torna Bonucci dal 1′ (alla 500esima partita in bianconero), Miretti preferito a Fagioli. Il Siviglia senza Suso con Ocampos e Bryan Gil sulla trequarti. Questi gli 11 iniziali:

JUVENTUS (3-5-1-1): Szczesny; Danilo, Bonucci, Alex Sandro; Cuadrado, Miretti, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria; Vlahovic. All. Allegri.

SIVIGLIA (4-2-3-1): Bono; Navas, Badé, Gudelj, Acuna; Rakitic, Fernando; Ocampos, Torres, Bryan Gil; En-Nesyri. All. Mendilibar.