Calcio: Europa League, le formazioni di Real Sociedad-Roma, Belotti gioca dal 1′

Marzo 16, 2023

San Sebastian, 16 mar. -(Adnkronos) – Sono state annunciate le formazioni ufficiali di Real Sociedad-Roma, match di ritorno degli ottavi di finale di Europa League. Giallorossi in campo con Belotti terminale offensivo. Sulla trequarti Pellegrini e Dybala, a centrocampo Wijnaldum per Matic, out per virus intestinale. Alguacil punta sulla qualità di Silva e Oyarzabal con Sorloth prima punta. Questi gli 11 iniziali:

REAL SOCIEDAD (4-4-2): Remiro; Gorosabel, Zubeldia, Le Normand, Rico; Mendez, Merino, Zubimendi, Silva; Sorloth, Oyarzabal. All. Alguacil.

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Cristante, Wijnaldum, Spinazzola; Pellegrini, Dybala; Belotti. All. Mourinho.