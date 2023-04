Aprile 13, 2023

Torino, 13 apr. – (Adnkronos) – Grande spavento per la Juventus e per Wojciech Szczesny. Il portiere bianconero intorno al 40′ del primo tempo del match contro lo Sporting ha accusato un malore, toccandosi più volte il petto e apparendo in affanno. Il giocatore è stato sostituito da Mattia Perin in attesa di capire quali siano le cause del malessere. Il 32enne polacco ha lasciato il campo sulle sue gambe ma in lacrime.