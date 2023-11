Calcio: Europa League, per bookie contro lo Sporting sarà ancora un successo dell’Atalanta

Novembre 29, 2023

Roma, 29 nov. – (Adnkronos) – Solamente un punto divide l’Atalanta dal primo posto del Girone D di Europa League. Gli uomini di Gasperini si giocano la vetta nello scontro diretto contro lo Sporting Lisbona, seconda in classifica a meno 3 e battuta all’andata in Portogallo. Partita equilibrata in quota, ma per gli esperti di Goldbet sarà bis della Dea, proposto a 2,10, quota che sale a 2,13 su Betflag, contro il riscatto portoghese fissato tra 3,20 e 3,30. Sale a 3,60 il segno «X». Nonostante l’Atalanta non abbia ancora subito gol in casa nella competizione, comanda nettamente il Goal, a 1,57, sul terzo No Goal interno fissato a 2,25. Occhio al risultato esatto tra i due club, che nelle sfide giocate a Bergamo è sempre stato di 2-0: un altro finale “all’inglese” si gioca a 10,40. Per quanto riguarda i possibili protagonisti del match, in pole c’è il primo gol europeo con la nuova maglia per Gianluca Scamacca, dato a 2,75, stessa quota di Victor Gyokeres, già a segno dal dischetto nella gara di ottobre giocata a Lisbona.