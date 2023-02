Calcio: Europa League, quote da riscatto per Juventus e Roma

Febbraio 22, 2023

Roma, 22 feb. – (Adnkronos) – Riscattare il pari ottenuto allo Stadium e cercare la prima vittoria esterna in Europa. È questo l’obiettivo della Juventus di Massimiliano Allegri, ospite del Nantes e obbligata a vincere per passare il turno visto l’1-1 ottenuto all’andata. Dopo tre sconfitte in trasferta in Champions League, ai bianconeri serve il primo colpo fuori casa, offerto a 1,78 su William Hill contro il 4,75 della vittoria francese, come nell’unico precedente del 1996. Nel mezzo un nuovo pari, che significherebbe tempi supplementari, a 3,50 volte la posta. Allegri si affida ad Angel Di Maria, l’uomo più in forma della squadra, visto marcatore a 3,40 mentre per i padroni di casa in pole c’è Mostafa Mohamed a 5,50.

Non ha altro risultato che la vittoria la Roma di Josè Mourinho, dopo la sconfitta per 1-0 rimediata nel finale di gara in Austria. I giallorossi sono avanti a 1,66 contro un Salisburgo, proposto a 5,25, mai vincente quest’anno fuori casa in Europa. La formazione di Jaissle scende all’Olimpico con due risultati su tre e apprezzerebbe anche un pari fissato a 3,70. Per quanto riguarda il risultato esatto, in pole c’è l’1-0 che porterebbe le squadre ai supplementari, a 5,50, mentre sale a 7 l’1-1, stessa quota del 2-0 a favore di Pellegrini e compagni.

Tutt’altra storia in Conference League dove la Lazio deve difendere l’1-0 ottenuto in casa contro il Cluj. I biancocelesti sono favoriti anche nel match di ritorno, 1,88, contro il 4 del segno «1», uscito nell’unico precedente giocato in Romania tra i due club. Offerto invece a 3,10 il pareggio. Proprio la gara di andata ha messo fine al digiuno di Ciro Immobile, capace di ripetersi – con una doppietta – anche domenica a Salerno: il tris del capitano laziale si gioca a 2,45. Strada tutta in discesa per la Fiorentina che con lo 0-4 di Braga ha messo in cassaforte la qualificazione. Nel match del Franchi i viola cercano il quinto successo consecutivo in Europa, proposto a 1,70 dai quotisti William Hill, sale a 3,50 il segno «X» con il riscatto portoghese che si attesta a 4,40. Jovic, capocannoniere della competizione, non vuole fermarsi: il gol del serbo vale 2,30 volte la posta.