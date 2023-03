Marzo 16, 2023

San Sebastian, 16 mar. -(Adnkronos) – La Roma centra la qualificazione ai quarti di finale di Europa League. Dopo il successo per 2-0 di una settimana fa all’Olimpico i giallorossi pareggiano 0-0 contro la Real Sociedad nel match di ritorno degli ottavi di finale disputato alla Reale Arena di San Sebastian. Gli spagnoli chiudono l’incontro in dieci per l’espulsione di Fernandez per doppia ammonizione al 98′.