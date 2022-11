Calcio: Europa League, Roma-Ludogorets 3-1, giallorossi al playoff**

Novembre 3, 2022

Roma, 3 nov. – (Adnkronos) – La Roma si qualifica al playoff di Europa League, grazie al successo per 3-1 sul Ludogorets in un match della sesta e ultima giornata del gruppo C disputato allo stadio Olimpico. Al vantaggio degli ospiti con Rick al 42′, replica capitan Pellegrini con un due calci di rigore trasformati al 56′ e al 65′, entrambi concessi per fallo su Zaniolo che completa l’opera firmando il 3-1 all’85’. Al 90′ i bulgari restano in dieci per l’espulsione di Verdon. Nell’altra partita del girone vittoria per 3-0 del Betis Siviglia sull’Hjk Helsinki. In classifica spagnoli, qualificati agli ottavi di finale, primi con 16 punti, 6 in più dei giallorossi secondi, terzo il Ludogorets, retrocesso in Conference League, a quota 7. Eliminato l’Hjk Helsinki, fanalino di coda con un solo punto.