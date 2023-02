Febbraio 23, 2023

Roma, 23 feb. – (Adnkronos) – La Roma conduce per 2-0 sul Salisburgo al termine del primo tempo del match di ritorno del playoff di Europa League, in corso di svolgimento allo stadio Olimpico della Capitale. A decidere sin qui la partita le reti di Belotti al 33′ e Dybala al 40′. All’andata gli austriaci vinsero per 1-0.