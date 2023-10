Ottobre 26, 2023

Roma, 26 ott. – (Adnkronos) – La Roma conduce per 2-0 sullo Slavia Praga al termine del primo tempo del match valido per il gruppo G di Europa League, in corso di svolgimento allo stadio Olimpico. Per i giallorossi a segno Bove al 1′ e Lukaku al 17′.