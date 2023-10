Calcio: Europa League, Roma-Slavia Praga 2-0**

Ottobre 26, 2023

Roma, 26 ott. – (Adnkronos) – La Roma batte 2-0 llo Slavia Praga in un match valido per il gruppo G di Europa League, disputato allo stadio Olimpico. A decidere la partita i gol nel primo tempo di Bove al 1′ e Lukaku al 17′. Nell’altro incontro del gruppo pari per 1-1 tra i moldavi dello Sheriff Tiraspol e gli svizzeri del Servette. In classifica giallorossi primi a punteggio pieno con 9 punti, 3 in più dello Slavia, Sheriff e Servette a quota 1. Tra due settimane i giallorossi ritroveranno la Slavia a Praga nel match di ritorno.