Ottobre 26, 2023

Graz, 26 ott. – (Adnkronos) – L’Atalanta è in vantaggio per 2-1 sullo Sturm Graz alla fine del primo tempo del match valido per la terza giornata del gruppo D di Europa League, in corso di svolgimento alla Merkur Arena di Graz. Al vantaggio degli austriaci con Prass al 13′, risponde la doppietta di Muriel, a segno al 34′ e al settimo minuto di recupero su rigore.