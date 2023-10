Calcio: Europa League, Sturm Graz-Atalanta 2-2**

Ottobre 26, 2023

Graz, 26 ott. – (Adnkronos) – Termina in parità sul punteggio di 2-2 il match tra Sturm Graz e Atalanta, valido per la terza giornata del gruppo D di Europa League, disputato alla Merkur Arena di Graz. Al vantaggio dei padroni di casa con Prass al 13′, risponde la doppietta di Muriel, a segno al 34′ e al settimo minuto di recupero del primo tempo su rigore. Al 35′ della ripresa, sempre dagli 11 metri, arriva il pari degli austriaci con Wlodarczyk. Gli austriaci giocano dal 7′ del secondo tempo in dieci per l’espulsione di Hierlander. Nell’altro match del girone pari per 1-1 tra i polacchi del Rakow e i portoghesi dello Sporting Lisbona. Nella classifica del girone Atalanta prima con 7 punti, seguono Sturm Graz e Sporting a 4, fanalino di coda il Rakow con un solo punto.