Calcio: Europa Legue, Slavia Praga-Roma 2-0**

Novembre 9, 2023

Praga, 9 nov. – (Adnkronos) – Lo Slavia Praga batte 2-0 la Roma in un match della quarta giornata del gruppo G di Europa League, disputato alla Eden Arena della capitale della Repubblica Ceca. A decidere la partita i gol nella ripresa di Jurecka al 5′ e Masopust al 24′. Nell’altro incontro del girone vittoria per 2-1 del Servette in caso sullo Sheriff Tiraspol. In classifica Roma e Slavia hanno 9 punti ma i cechi sono in testa per una migliore differenza reti, segue il Servette a quota 4, poi lo Sheriff con un solo punto.