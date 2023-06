Calcio: Europei U21, Moise Kean costretto ad abbandonare lo Stage dell’Italia

Giugno 7, 2023

Roma, 7 giu. (Adnkronos) – Nei giorni scorsi erano stati comunicati dalla Figc i convocati di Paolo Nicolato, ct dell’Italia Under 21, per lo stage di Tirrenia. Dal 7 al 12 giugno, infatti, lo staff azzurro monitorerà 29 giocatori per scegliere quelli da convocare in vista dell’Europeo in Romania e Georgia che si terrà dal prossimo 21 giugno all’8 luglio. Tra questi, aveva preso parte allo stage anche Moise Kean. L’attaccante bianconero, però, è stato costretto ad abbandonare il gruppo e dallo staff degli azzurrini trapela che avrebbe lasciato il ritiro per ‘indisponibilità’.