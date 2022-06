Giugno 28, 2022

Senec, 28 giu. – (Adnkronos) – Si ferma in semifinale la corsa dell’Italia ai campionati europei Under 19. Al National Training Center di Senec in Slovacchia i ragazzi del ct Nunziata cedono 2-1 all’Inghilterra. Al vantaggio degli azzurrini con Miretti su rigore replicano nella ripresa le reti, sempre da sviluppi da calcio d’angolo, firmate da Scott e Quansah.