Calcio: Fa chiede alla Fifa squalifica globale di 8 mesi per Ivan Toney

Maggio 18, 2023

Roma, 18 mag. (Adnkronos) – La Federcalcio inglese chiederà all’organo di governo mondiale Fifa di estendere la squalifica di Ivan Toney a livello globale a meno che un appello non porti all’annullamento della sospensione. Allo stato attuale, il 27enne non potrà giocare di nuovo fino al 17 gennaio del prossimo anno dopo essere stato bandito per otto mesi da una commissione di regolamentazione indipendente per aver ammesso 232 violazioni delle regole sulle scommesse della Fa. L’agenzia di stampa Pa spiega che la Fa potrebbe richiedere alla Fifa un’estensione mondiale solo se il divieto è ancora in vigore una volta completato il processo di ricorso. Una volta pubblicate le motivazioni scritte del caso, entrambe le parti hanno un periodo di tempo per emettere un’intenzione di presentare ricorso.

Solo una volta che quella finestra si chiuderà senza appello, o il processo di appello si concludesse con un divieto ancora in vigore, la Fa potrebbe richiedere di estendere la squalifica a livello globale. Questo escluderebbe la possibilità che Toney si trasferisca all’estero per giocare su base temporanea o permanente mentre qualsiasi squalifica in Inghilterra è ancora in vigore. La concessione di un’estensione richiederebbe l’approvazione del comitato disciplinare della Fifa, ma sembrerebbe essere una formalità, senza precedenti evidenti in cui la Fifa ha rifiutato la richiesta di una federazione nazionale di estendere un divieto a livello globale.

La Fa ha chiesto alla Fifa un’estensione a livello mondiale nei casi di altri due giocatori inglesi squalificati per violazione delle regole sulle scommesse – Kieran Trippier e Daniel Sturridge – mentre più recentemente la Fifa ha accettato una richiesta di estensione del divieto imposto dalla Federazione italiana all’ex dirigente del Tottenham, il direttore Fabio Paratici, decisione che ha portato alle sue dimissioni dal club di Londra. La squalifica di Paratici è stata imposta a seguito di un’indagine sulle accuse di cattiva gestione finanziaria del suo ex club, la Juventus.

Non è chiaro in questa fase se Toney – che ha avuto la sua prima presenza con l’Inghilterra a marzo – presenterà ricorso contro la squalifica. Ha detto di essere “naturalmente deluso” per la sanzione in una dichiarazione rilasciata mercoledì, ma ha detto che attenderà la pubblicazione delle motivazioni scritte della commissione relative al caso prima di commentare ulteriormente. Anche la Fa è in attesa delle motivazioni scritte. Toney potrà tornare ad allenarsi il 17 settembre, quattro mesi prima della scadenza del divieto di gioco. Il divieto ha effetto immediato, il che significa che Toney è fuori dalle ultime due partite di Premier League del Brentford in questa stagione a partire dalla partita contro il Tottenham di sabato.