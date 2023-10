Calcio: Fagioli già interrogato dalla Procura Figc, rischia 3 anni di squalifica

Ottobre 11, 2023

Roma, 11 ott. – (Adnkronos) – La procura federale della Figc ha già interrogato il centrocampista della Juventus Nicolò Fagioli. Il 22enne bianconero è indagato dalla procura di Torino nell’ambito di un’inchiesta sulle scommesse su piattaforme online illegali. Lo apprende l’Adnkronos. Secondo l’art. 24 del codice di giustizia il gioco d’azzardo non è reato, se non in piattaforme illegali o se le scommesse sono effettuate sulla disciplina praticata. E’ vietato “ai soggetti dell’ordinamento federale, ai dirigenti, ai soci e ai tesserati delle società appartenenti al settore professionistico di effettuare o accettare scommesse, direttamente o indirettamente, anche presso soggetti autorizzati a riceverle, che abbiano ad oggetto risultati relativi ad incontri ufficiali organizzati nell’ambito della Figc, della FIfa e della Uefa”, recita l’articolo 24. La violazione del divieto comporta “la sanzione della inibizione o della squalifica non inferiore a tre anni e dell’ammenda non inferiore ad euro 25.000,00”.