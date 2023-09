Calcio: Farioli, ‘Beka Beka sta bene, ora ha bisogno di privacy e serenità’

Settembre 30, 2023

Nizza, 30 set. – (Adnkronos) – “Sicuramente oggi non è un pre gara come gli altri. L’episodio di ieri ha toccato tutti noi: squadra, staff, società e in generale tutto il mondo del calcio. Fortunatamente stiamo parlando qui, Alexis sta bene, è al sicuro e sta ricevendo tutti i trattamenti del caso. Quello che vorrei sottolineare è il lavoro fatto da Sophie, la nostra psicologa, che negli ultimi mesi ha preso in cura il caso con grande sensibilità. Spesso si pensa che i giocatori siano solo delle superstar, invece sono esseri umani come tutti gli altri”. Così l’allenatore del Nizza Francesco Farioli, in merito alla vicenda di Alexis Beka Beka, centrocampista dei rossoneri, che ieri ha minacciato il suicidio dal ponte Magnan sull’autostrada A8 che attraversa la Costa Azzurra.

“Abbiamo visto le difficoltà che hanno attraversato tanti sportivi famosi, non deve quindi essere un argomento tabù ma tutti noi dobbiamo avere sensibilità -aggiunge Farioli alla vigilia del match con il Brest-. Tutti dobbiamo cercare di essere bravi nel rendere migliore la vita delle persone che abbiamo accanto. Quello che chiedo è che venga ora rispettata la privacy di Alexis, che ora dovrà fare un certo tipo di percorso, e che attorno a lui ci sia serenità e rispetto della sua privacy”.