Calcio: Fedez vuol comprare discoteca con capo ultrà Milan e si scaglia contro Tony Effe

30 Settembre 2024

Milano, 30 set. (Adnkronos) – Nell’ordinanza di oltre 530 pagine che ha portato a smantellare i vertici delle due curve milanesi legati da interessi illeciti nella vendita dei biglietti e nei guadagni sui parcheggi, c’è spazio anche per ricostruire i rapporti tra il rapper Federico Lucia, in arte Fedez, e il capo ultrà del Milano Luca Lucci. Se le prime telefonate riguardano la possibilità di inserire la propria bibita Boem allo stadio, gli affari si diversificano e l’amicizia sembra crescere.

In un incontro, a cena, del 2 gennaio scorso, si iniziano a “tessere preliminari accordi in ordine all’acquisizione, in società tra di loro”, del noto locale ‘Old Fashion’, e in una telefonata di due giorni dopo Fedez torna sull’argomento, ma si posto il problema dell’inserimento della figura di Lucci all’interno del progetto, in virtù dei precedenti penali dell’ultrà, ma Lucci si dice disponibile a farla gestire, per suo conto, da terza persona. In questo periodo si inserisce anche l’aggressione a Cristiano Iovino, alla presenza del cantante, e che “comprova come una frangia degli ultras del Milan si sia trasformata in una sorta di gruppo violento dedito a spedizioni punitive, anche su richiesta” spiega il gip Domenico Santoro.

Lite che, rileggendo un’intercettazione del 30 aprile scorso, tira in ballo il cantante Tony Effe. Fedez dice a Lucci: “quando lo chiami tu (Tony Effe, ndr) dice non c’è nessun problema, quando gli scrive Lazza (altro cantante, ndr) dice ci son problemi! sono capace anche io a fare il ragazzo del ghetto così”. Fedez sembra sostenere che Tony Effe abbia qualche problema con i ragazzi della curva, “Non è che mi posso ricordare le parole incise di Tony Effe, però, ti assicuro che la parola Milan c’era. Al netto di ciò, che non è importante, il tema è l’atteggiamento che loro hanno, ma tanto li becchiamo prima che vengano al bar”. E’ lo stesso cantante a chiarire l’uso del plurale: “Tony e l’amico Jimmi palestra (Iovino, ndr)…”.