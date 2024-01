Calcio: Felipe Anderson, ‘derby partita sentita e piena di tensione, giocheremo con il cuore’

Gennaio 9, 2024

Roma, 9 gen. – (Adnkronos) – “Il derby è sempre una partita sentita fin dai giorni prima, a ogni calciatore piace giocare questa sfida, piena di nervosismo e tensione. Noi siamo abituati a giocarla. Sarà difficile, delicata. Noi dovremo giocare con il cuore e provarla a vincere. Queste gare si decidono nei dettagli, sono molto studiate. Sappiamo quello che ci chiede il mister, quello che dobbiamo fare. L’obiettivo è entrare in campo con la testa giusta e provarla a vincere”. Così l’attaccante della Lazio Felipe Anderson alla vigilia del derby con la Roma, valido per i quarti di finale di Coppa Italia.

“Il derby che ricordo di più? Il primo è indimenticabile, ma quello vinto 1-0 l’anno scorso, in cui ho segnato, sarà sempre speciale per me -aggiunge il trentenne brasiliano-. “Le 125 presenze consecutive? Se giocherò sarò molto felice di stabilire questo record. Ho sempre provato a riposarmi e mettermi a disposizione al 100% sia in partita, sia in allenamento, fondamentale per restare concentrato e mantenere il focus sull’obiettivo. Sicuramente sarei molto felice, farò di tutto per essere sempre a disposizione”.