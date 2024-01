Calcio: Felipe Anderson, ‘rinnovo? Per me la Lazio è più di una squadra, vediamo’

Gennaio 14, 2024

Roma, 14 gen. – (Adnkronos) – “Rinnovo? Per me la Lazio è più di una squadra di calcio. Vediamo, stiamo parlando. Decideremo ciò che è meglio per tutti quanti. Lavoriamo ogni giorno, tutto l’anno per trovare il gol. Ritrovarlo in un momento in cui la squadra aveva bisogno, in un momento in cui siamo in crescita per me è una gioia immensa”. Lo dice l’attaccante della Lazio, Felipe Anderson, dopo la vittoria per 1-0 sul Lecce grazie a un suo gol. “Dobbiamo continuare, siamo lontani da quello che vogliamo. Luis Alberto? E’ fondamentale, dobbiamo stare svegli per ricevere i suoi assist”, aggiunge il trentenne brasiliano a Dazn.