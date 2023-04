Calcio: Fifa, 52% dei candidati supera il primo esame per agenti

Aprile 27, 2023

Roma, 27 apr. (Adnkronos) – Il 52% dei 3.800 candidati che hanno sostenuto l’esame il 19 aprile, ossia 1962 candidati, ha raggiunto il risultato richiesto per ottenere una licenza per fornire servizi di agente nell’ambito di trasferimenti in tutto il mondo. Nonostante inizialmente abbiano ricevuto 6.586 domande, solo 3.800 candidati hanno sostenuto l’esame Fifa. I candidati, che conosceranno oggi i risultati del test, avranno una nuova opportunità il 20 settembre e altri due a maggio e novembre 2024.

La revisione è stata supportata da circa 300 amministratori della Fifa Agents Platform ed è stata condotta in 138 federazioni affiliate situate in diversi fusi orari. Infatti, il primo test è iniziato alle 2:00 del 19 aprile e l’ultimo non è terminato fino alle 3:00 del giorno successivo. Il sistema di licenze è uno dei pilastri fondamentali del Regolamento Fifa sugli agenti di calcio, che mirano ad alzare l’asticella professionale ed etica di questa professione. Dopo un periodo transitorio, dal 1° ottobre 2023 sarà obbligatorio l’uso di agenti di calcio autorizzati per i trasferimenti.