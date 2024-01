Calcio: Fifa, confermati i tre anni di squalifica a Rubiales**

Gennaio 26, 2024

Zurigo, 26 gen. – (Adnkronos) – Sono stati confermati dalla Corte d’Appello della Fifa i tre anni di squalifica per Luis Rubiales decisi dalla Commissione Disciplinare della Federcalcio mondiale. E’ stato infatti respinto il ricorso dell’ex presidente della Federcalcio spagnola, punito per il bacio dato a Jennifer Hermoso subito dopo la vittoria dei Mondiali femminili da parte delle iberiche sull’Inghilterra. Secondo la Corte d’appello i suoi comportamenti sono stati “contrari ai principi dell’articolo 13 del codice disciplinare della Fifa”. La Federcalcio internazionale ribadisce inoltre il suo “assoluto impegno affinché venga rispettata e protetta l’integrità di tutte le persone”. Ultima spiaggia per Rubiales il ricorso al Tas.