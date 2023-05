Calcio: Fifa, fondo per supportare più di 200 giocatori non pagati dai club

Maggio 12, 2023

Roma, 12 mag. (Adnkronos/Dpa) – Sono più di 200 i giocatori in tutto il mondo che non sono stati pagati adeguatamente dai loro club. Riceveranno sostegno da un fondo Fifa: l’organo di governo globale dello sport ha istituito il “Fifa Fund for Football Players (Fifa Ffp) nel 2020 in collaborazione con il sindacato mondiale dei giocatori Fifpro per sostenere i giocatori che non sono stati pagati né hanno la possibilità di ricevere stipendi concordati con il loro datore di lavoro.

Complessivamente questa iniziativa distribuirà 16 milioni di dollari. Il fondo è ora nella sua terza fase di distribuzione, che ha coperto l’intero 2021. La Fifa ha affermato che in questa fase sono state approvate 225 richieste di giocatori, in cui verranno distribuiti 4 milioni di dollari. Compresa la terza fase, finora lo schema ha aiutato complessivamente più di 1.000 giocatori.

Sessantuno delle domande approvate nella terza fase riguardavano club portoghesi, oltre a 50 richieste relative a club greci. C’erano 22 domande approvate legate alla squadra greca Doxa Dramas, mentre 19 di queste erano legate alla squadra del Portogallo settentrionale Cd Aves. Uno riguardava la squadra gallese del Bangor City, che è stata sospesa da tutte le attività legate al calcio nel novembre 2021 per mancati pagamenti a giocatori che violavano le regole della Federcalcio gallese (Faw).

La quarta e ultima fase delle domande di sostegno nell’ambito del Fifa Ffp coprirà i mancati pagamenti relativi al 2022. Ornella Desiree Bellia, direttore delle relazioni e dello sviluppo del calcio professionistico della Fifa, ha dichiarato: “Grazie alla nostra fruttuosa collaborazione con la Fifpro, negli ultimi anni siamo stati in grado di fornire sollievo a 1.370 giocatori. Questo è un altro esempio concreto di come Fifa e Fifpro siano solidali con coloro che ne hanno più bisogno attraverso un meccanismo efficiente che aiuta la comunità calcistica nel suo insieme”.

Il direttore legale della Fifpro Roy Vermeer ha aggiunto: “Dato che è profondamente frustrante per i giocatori non ricevere i loro stipendi, siamo lieti che il Fifa Ffp stia nuovamente fornendo loro una rete di sicurezza per garantire che ricevano parte di ciò che è loro dovuto. Siamo inoltre lieti di vedere che i pagamenti effettuati dal fondo sono aumentati in modo significativo rispetto agli anni precedenti e la Fifa deve essere lodata per la sua dedizione a questo progetto”.