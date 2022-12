Calcio: Fifa riflette su Mondiale ogni tre anni, ipotesi cambio calendario dopo il 2030

Dicembre 21, 2022

Roma, 21 dic. (Adnkronos) – L’organo di governo del calcio mondiale sta meditando di tenere la Coppa del Mondo ogni tre anni, dopo che i piani per una messa in scena biennale sono stati accantonati, secondo la stampa britannica. Il Guardian e il Daily Mail hanno affermato che un tale torneo triennale potrebbe essere sostenuto dalle confederazioni africane e asiatiche e farebbe parte di un cambiamento radicale del calendario annuale delle partite dopo il 2030. Sarebbe un’ulteriore espansione dell’evento vetrina della Fifa che nel 2026 vedrà un aumento delle squadre da 32 a 48.

Quel torneo negli Stati Uniti, in Messico e in Canada è previsto con tre squadre in un gruppo, ma ora ci sono idee per avere gruppi di quattro squadre. In tal caso, il numero di partite passerebbe dagli attuali 64 a 104. Tutte le idee dovrebbero aumentare ulteriormente le entrate della Fifa, che si dice abbia generato entrate record di circa $ 7,5 miliardi dal torneo in Qatar che si è concluso domenica. La Fifa distribuisce la stragrande maggioranza dei suoi guadagni ai suoi 211 membri.

Il presidente della Fifa Gianni Infantino, che potrebbe restare in carica fino al 2031, ha anche annunciato un Mondiale per club a 32 squadre dal 2025 in poi. La Coppa del Mondo si tiene ogni quattro anni dalla sua inaugurazione nel 1930. La Fifa ha lanciato l’idea di passare a un evento biennale, ma si è conclusa con una dura resistenza principalmente da parte di Europa e Sud America, che potrebbero opporsi anche ad una versione triennale.