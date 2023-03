Calcio: Fifa rinnova memorandum d’intesa con Eca fino al 2030, sostegno al nuovo Mondiale per club

Marzo 27, 2023

Budapest, 27 mar. (Adnkronos) – Il presidente della Fifa Gianni Infantino e il presidente dell’Associazione europea dei club (Eca), Nasser Al-Khelaifi, hanno firmato oggi il rinnovo del Memorandum d’intesa tra la Fifa e l’Eca in occasione della 29esima Assemblea generale dell’Eca a Budapest, in Ungheria. L’accordo, che durerà fino al 31 dicembre 2030, rafforza il rapporto tra la Fifa e l’Eca e garantisce una stabilità a lungo termine per le squadre nazionali e il calcio di club.

L’accordo di principio include un rinnovato impegno da parte dei club ad aderire al calendario delle partite internazionali fino al 2030, come approvato all’unanimità dal Consiglio Fifa il 14 marzo 2023. Inoltre, l’Eca conferma il suo sostegno alla nuova Coppa del Mondo per Club Fifa a partire dal 2025, che coinvolgerà 12 club europei, all’organizzazione di una partita annuale tra la vincitrice della Uefa Champions League e la vincitrice di uno spareggio intercontinentale e alla creazione di una Coppa del Mondo per Club Fifa femminile.

Inoltre, l’entità del Programma di partecipazione per club, che compensa i club per l’invio dei loro giocatori alla Coppa del Mondo maschile, sarà aumentata da 209 milioni di dollari per le Coppe del Mondo FIFA 2018 e 2022 a 355 milioni di dollari per le finali del 2026 e 2030. Non vuol dire dare più soldi a chi è già ricco. Ma si consideri che a partire dal mondiale 2026 saranno 48 squadre a contendersi il titolo irridato.