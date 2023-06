Calcio: Fifa, Samoura si dimette da segretario generale, ‘orgogliosa del lavoro svolto’

Giugno 14, 2023

Roma, 14 giu. (Adnkronos) – “Entrare a far parte della Fifa è stata la migliore decisione della mia vita. Sono molto orgogliosa di aver guidato un team così diversificato. La mia prima parola di ringraziamento va a Gianni Infantino per avermi dato questo lavoro da sogno. Ha mostrato fiducia, comprensione e un incredibile livello di supporto. È un piacere lavorare al fianco di qualcuno che ha trasformato la Fifa. La Fifa oggi è un’organizzazione governata meglio, più aperta, più affidabile e più trasparente. Lascerò con un grande senso di orgoglio e soddisfazione”. È il commento del segretario generale della Fifa Fatma Samoura, che lascerà il suo incarico alla fine del 2023 dopo sette anni in carica.

“Avevo intenzione di condividere le mie notizie prima con i membri del Consiglio Fifa la prossima settimana, ma sono consapevole che negli ultimi mesi ci sono state crescenti speculazioni sulla mia posizione -aggiunge Samoura- Per ora, sono completamente concentrata sulla preparazione e la consegna della prossima Coppa del Mondo femminile in Australia e Nuova Zelanda. Non vedo l’ora di trascorrere i prossimi sei mesi dando vita agli 11 obiettivi che il presidente Infantino ha annunciato al Congresso Fifa di Kigali a marzo. Dal prossimo anno, vorrei passare più tempo con la mia famiglia. Sono innamorata del calcio da quando avevo otto anni e mi sento onorata di aver intrapreso questo viaggio”.

“È stato un privilegio e un onore lavorare con un vero e proprio pioniere di questo sport”, commenta il presidente della Fifa Gianni Infantino. “Sin da quando ci siamo incontrati, sapevo che Fatma per la Fifa avrebbe fatto grandi cose. La sua passione e il suo entusiasmo nel guidare il cambiamento sono stati fonte di ispirazione. Fatma è stata la prima donna, e la prima africana, a ricoprire una posizione così importante. Rispettiamo la decisione presa e vorrei ringraziarla per tale dedizione e impegno per il calcio. Fatma continuerà a contribuire allo sviluppo del gioco e dei suoi valori sociali insieme a noi”.

Fatma Samoura ha supervisionato una completa ristrutturazione della Fifa che ha incluso la nomina di due vicesegretari generali, la crescita di una nuova divisione di calcio femminile, una divisione di sviluppo tecnico, un Chief Compliance Officer e programmi migliorati per le 211 federazioni affiliate. È arrivata alla Fifa con oltre due decenni di esperienza lavorando per le Nazioni Unite, dove ha prestato servizio in sette paesi: Repubblica di Gibuti, Camerun, Ciad, Guinea, Niger, Madagascar e Nigeria.

Lavorando in luoghi colpiti dalla guerra, dalla violenza e dalla mancanza di diritti delle donne, era stata spesso colpita dal modo in cui il calcio, più di ogni altra cosa, potesse convincere i gruppi in lotta a deporre le armi e portare gioia anche a persone che stavano sopportando terribile sofferenza. Ha capito che il calcio era un linguaggio universale. Le giocatrici dell’imminente FIFA Women’s World Cup 2023™ godranno delle stesse condizioni e degli stessi livelli di servizio degli uomini della FIFA World Cup 2022™ in Qatar. Con 32 squadre, sarà il più grande e il migliore nella storia della competizione, fornendo un degno saluto al Segretario Generale della FIFA quando si dimetterà a dicembre.