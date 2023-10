Calcio: Fifa, ‘squalifica Tonali già in vigore’

Ottobre 27, 2023

Roma, 27 ott. (Adnkronos) – La squalifica del giocatore del Newcastle Sandro Tonali ha inizio da oggi. Il giocatore è stato sanzionato per la vicende scommesse dalla Federazione italiana per 10 mesi e la Fifa ha esteso a livello mondiale la sospensione imposta al centrocampista italiano. Il 23enne nazionale si era preparato per la partita di Premier League di sabato contro i Wolves ed era stato incluso nella rosa per la trasferta nelle West Midlands prima di dover essere tolto il suo nome. All’inizio della giornata Eddie Howe, allenatore del Newcastle, aveva detto che c’era “un’alta probabilità” che Tonali giocasse perché potrebbe volerci del tempo prima che la Fifa ratifichi il divieto. Ma nel tardo pomeriggio un portavoce della Fifa ha dichiarato: “La richiesta avanzata dalla Federcalcio italiana di estendere a livello mondiale la sanzione inflitta al giocatore Sandro Tonali il 27 ottobre 2023 è stata accolta”.

Il portavoce ha confermato che “il divieto è entrato in vigore con effetto immediato”. La Federcalcio italiana ha dichiarato che Tonali ha infranto una norma che vieta ai calciatori di scommettere sulle partite e in accordo con il procuratore federale è stato sanzionato con una squalifica di 18 mesi, con otto mesi commutati in un “piano terapeutico” progettato per aiutare il 23enne a riprendersi dalla dipendenza dal gioco d’azzardo. Tonali salterà il resto della stagione prima di tornare a disposizione della squadra di Howe a fine agosto. Al giocatore dovrebbe essere dato il permesso di allenarsi con il Newcastle durante la sua sospensione. “Sandro avrà davanti a sé dei momenti davvero difficili”, ha detto il tecnico.