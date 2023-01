Gennaio 12, 2023

Zurigo, 12 gen. – (Adnkronos) – C’è anche l’allenatore del Real Madrid Carlo Ancelotti tra i cinque nomi in lizza per il premio di miglior allenatore al ‘Fifa the best’. Questi gli altri quattro tecnici in gara: Lionel Scaloni (Argentina), Didier Deschamps (Francia), Pep Guardiola (Manchester City), Walid Regragui (Marocco / Wydad Ac).